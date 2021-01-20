20 января 2021
19 января 2021

В Пермском крае без кандидатов в Госдуму остался один округ

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора и пленарка заксобрания, бурнашов
Алексей Бурнашов планирует переизбраться в Госдуму по округу № 59 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов намерен переизбраться в 2021 году по округу № 59. Об этом URA.RU рассказал сам депутат. В 58-м и 60-м избирательных округах также есть претенденты на депутатские мандаты, а о намерении стать кандидатом в депутаты по 61-му округу пока никто публично не заявлял.

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«Да, планирую», — сказал Бурнашов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, планирует ли он переизбраться в Госдуму по округу №59. При этом Бурнашов ушел от ответа, как изменится его избирательная кампания, если на выборы по этому же округу пойдут иные сильные кандидаты от «Единой России».

Именно так произошло уже в 58-м округе, где за один мандат собираются биться бывшие мэры Перми Игорь Шубин и Игорь Сапко, которые являются действующими депутатами Госдумы. «У нас демократическая страна, решать должны избиратели, кто их будет представлять», — пояснил Бурнашов.

Политтехнолог Олег Борисенко считает шансы Бурнашова на переизбрание высокими. При этом, говорит он, если кто-то из провластных кандидатов также решит побороться за мандат, то выбор придется сделать уже местным администрациям. «Им придется решить, кого поддерживать и как», — рассказал URA.RU Борисенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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