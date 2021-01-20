Минсельхоз РФ задумался о заморозке цен еще на два продукта

Правительство России может установить предельный уровень цен на макароны и зерно. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба.
«В правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории», — передает «
Отмечается, что за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тысяч рублей за тонну, макароны за две недели подорожали на 8%. Также замглавы министерства обратила внимание на то, что на 30% выросла стоимость яиц у производителей. Розничные цены пока на такую сумму не выросли, отметила замминистра. Регионам поручили провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены на яйца, передают «Ведомости».
Президент РФ Владимир Путин 9 декабря провел совещание с правительством, на котором раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющие цифры были приведены по сахару (71,5%) и по подсолнечному маслу (23,8%). 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен. В частности, заключило соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла и с розничными сетями о снижении стоимости продуктов. Несмотря на это, правительство провалило указ президента, цены продолжили расти.
Подписывайтесь на URA.RU в