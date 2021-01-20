Врачи назвали различия трех российских вакцин от коронавируса

К преимуществам «Спутник V» можно отнести универсальный характер Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» помогут привить 70-80% населения и создать коллективный иммунитет. При этом у трех препаратов есть некоторые различия. Об этом рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

«Сегодня считается, что поствакцинальный иммунитет не будет пожизненным, потребуется ревакцинация. Наличие трех препаратов и их последовательное использование в этом плане может быть оптимальным решением. Каждый из препаратов имеет свои преимущества», — передают слова Кагана «Известия». Однако получить полное представление о действии каждой из вакцин можно будет только через год.

К преимуществам «Спутник V» можно отнести универсальный характер. Он защищает и от мутантных штаммов вируса. «ЭпиВакКорона» рекомендована людям с сопутствующей патологией, пациентам с нарушениями функции иммунитета, людям с онкологическими заболеваниями, пожилым. Она также является более безопасной для аллергиков. Новая вакцина Центра им. Чумакова не требует глубокой заморозки, ее легче хранить и транспортировать.

По словам завлабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислава Маркушина, «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пожилых людей, но запрещены для детей до 18 лет. Прививку «Спутником V» нельзя ставить людям с диабетом, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, а также болезнями дыхательной системы. При этом «ЭпиВакКорону» не рекомендуется использовать тем, у кого иммунодефицит, тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что прививку от коронавируса лучше всего ставить в межсезонье, когда заболеваемость идет на спад. При этом иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU выразил уверенность, что для вакцинации подходит любое время года и любая эпидемическая обстановка.