В Минздраве объяснили, от каких скрытых болезней умирают россияне

Диспансеризация — эффективный способ выявить скрытые болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители России чаще всего умирают от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, сахарного диабета и онкологии. Если вовремя не диагностировать эти скрытые болезни, они могут привести к смерти. Об этом заявила главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания и заболевания легких, хроническая обструктивная болезнь легких. Соответственно, все они служат основной причиной смерти», — приводит ее слова News.ru .

Специалист считает, что улучшить положение дел может диспансеризация. По данным Росстата, в последние два года услугой воспользовались лишь 52,3% россиян. Из-за ситуации с коронавирусом диспансеризацию по всей стране приостановили в марте и возобновили в августе 2020 года. Однако в некоторых регионах, например, в ЯНАО, диспансеризация населения прекратилась еще осенью 2020 года, а возобновилась только в январе 2021-го.