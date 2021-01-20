Ученые готовят вакцину от новых штаммов коронавируса

Вакцину от новых мутаций коронавируса собираются создавать за два дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые из Оксфордского университета, создавшие вакцину от коронавируса, собираются выпустить ее новые версии, направленные на разные мутации COVID-19. При необходимости произвести препарат могут за 48 часов.

«Пока что члены команды не считают, что это понадобится, однако было бы глупо не подготовиться к такой возможности. На то, чтобы внести в систему необходимые изменения, потребуется один-два дня», — пишет ТАСС со ссылкой на издание The Daily Telegraph.

За последние месяцы по всему миру подтверждаются новые штаммы коронавирусной инфекции, которые обходят иммунную защиту. Некоторыми из них могут заразиться те, кто уже переболел COVID-19. Одна из последних мутаций зафиксировано в США, передают «Дни.ру». Сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что мутации делают коронавирус более заразным, однако в этом случае COVID-19 теряет свою патогенность, пишет агентство Nation News.