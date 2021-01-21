Экономист: доллар ослабнет после прихода Байдена к власти

Плоды американского экономического кризиса уже заметны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономисты считают, что приход к власти в США политика Джо Байдена еще сильнее ослабит американский доллар, а это выгодно для России. Такого мнения придерживается руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Ослабление валюты будет следствием американской политики. Соответственно, мировые цены на нефть вырастут, что хорошо для российской экономики. Уже сейчас мы получаем плоды политического американского кризиса — повышение цен на нефть. Хотя мировая экономика еще не закончила период депрессии, мы уже имеем 56 долларов за баррель нефти марки Brent, и не 80 рублей за доллар, а 73,5», — рассказал он.

Он отметил, что приход к власти в США Джо Байдена не несет больших проблем и санкций для России. «Возвращение демократов к управлению США означает, что в отношении России будет более жесткая позиция. Но ресурсная база и возможности США сильно сократились, а значит, негативное влияние на экономику нашей страны окажется незначительным. Тем более политический кризис в Америке, несмотря на уход Трампа, сохраняется и дает возможность странам Евросоюза выходить из-под контроля. Особенно это касается Германии. Значит, „Северный поток-2“, скорее всего, будет достроен», — пояснил эксперт.

С коллегой согласен экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. В разговоре с URA.RU он отметил, что все самое плохое с Россией уже случилось.

«В санкции я не верю. До нас Байден доберется к лету, если вообще доберется: у правительства США своих проблем хватает. Нефть перекрывать России точно не будут, все остальное нас не пугает. Если и будут санкции, то из-за [задержания] Навального, и то небольшие», — рассказал аналитик.

Ранее в США пообещали пересмотреть санкционную политику против РФ. Еще одной задачей для нового правительства Америки станет остановка строительства газопровода «Северный поток-2», напоминает RT.