20 января 2021
19 января 2021

В Новом Уренгое назначили чиновника, отвечающего за политику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лариса Фесикова возглавила созданный в мэрии департамент политики Фото: администрация Нового Уренгоя
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководителем департамента внутренней политики Нового Уренгоя (ЯНАО) назначена Лариса Фесикова. Чиновница будет курировать вопросы национальной и информационной политики.

«В администрации Нового Уренгоя назначен руководитель департамента внутренней политики — Лариса Александровна Фесикова», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Представители мэрии пояснили, что в зону ее ответственности входят вопросы национальной и информационной политики, взаимодействие с общественными организациями и политическими партиями, СМИ, депутатами думы Нового Уренгоя, а также работа с обращениями граждан.

В пресс-службе также пояснили, что Фесикова стала первым руководителем департамента. Ранее такой структуры в горадминистрации не было. До назначения на эту должность Фесикова работала заместителем генерального директора по маркетингу ОГТРК «Ямал-Регион». В регионе она также известна как член Общественной палаты, журналист, блогер и преподаватель.

Назначение Фесиковой продолжило череду перестановок в администрации Нового Уренгоя, которые не завершены до сих пор. С осени прошлого года мэр Андрей Воронов так и не определился с кандидатурой заместителя по экономике. Вакантной остается и должность директора департамента образования — на этом посту ожидали экс-спикера гордумы Марину Аввакумову, но назначения так и не произошло.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...