В Новом Уренгое назначили чиновника, отвечающего за политику

Лариса Фесикова возглавила созданный в мэрии департамент политики Фото: администрация Нового Уренгоя

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководителем департамента внутренней политики Нового Уренгоя (ЯНАО) назначена Лариса Фесикова. Чиновница будет курировать вопросы национальной и информационной политики.

«В администрации Нового Уренгоя назначен руководитель департамента внутренней политики — Лариса Александровна Фесикова», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Представители мэрии пояснили, что в зону ее ответственности входят вопросы национальной и информационной политики, взаимодействие с общественными организациями и политическими партиями, СМИ, депутатами думы Нового Уренгоя, а также работа с обращениями граждан.

В пресс-службе также пояснили, что Фесикова стала первым руководителем департамента. Ранее такой структуры в горадминистрации не было. До назначения на эту должность Фесикова работала заместителем генерального директора по маркетингу ОГТРК «Ямал-Регион». В регионе она также известна как член Общественной палаты, журналист, блогер и преподаватель.

Назначение Фесиковой продолжило череду перестановок в администрации Нового Уренгоя, которые не завершены до сих пор. С осени прошлого года мэр Андрей Воронов так и не определился с кандидатурой заместителя по экономике. Вакантной остается и должность директора департамента образования — на этом посту ожидали экс-спикера гордумы Марину Аввакумову, но назначения так и не произошло.