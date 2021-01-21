Инфекционист: сколько сохраняется иммунитет к COVID от вакцинации

Вакцина «Спутник V» дольше других сохраняет иммунитет к коронавирусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Все российские вакцины от коронавируса эффективные, но «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, дольше других отечественных препаратов сохраняет иммунитет. Об этом сообщил врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«„Спутник V“ — вакцина, которая вырабатывает максимально схожий иммунитет с инфекционным процессом при коронавирусе, и от нее иммунитет будет держаться дольше всего. <…> Если от „Спутника V“ иммунитет будет один—два года, то от „ЭпиВакКороны“ где-то полгода—год», — заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Главный недостаток вакцины от Центра имени Гамалеи в том, что препарат вызывает неприятные кратковременные явления: повышение температуры, недомогание, мышечные боли и боль в месте укола, продолжил Тимаков. Он сказал, что «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» не вызывает подобных эффектов, но и иммунитет дает на меньший срок.

По словам инфекциониста, при мутации коронавируса самой эффективной будет третья российская вакцина — «КовиВак» от Центра имени Чумакова. «Это старая известная технология производства прививок, когда берется цельный вирус. Он инактивируется, расщепляется, но все его кусочки присутствуют в вакцине. Иммунитет вырабатывается на все компоненты вируса. <…> Но чем хороша вакцина? Тем, что, если вирус мутирует значительно, можно будет вырастить вирус и расщепить уже с новыми свойствами», — заключил Тимаков.

Сейчас в России проходит массовая вакцинация препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Третья вакцина «КовиВак» будет зарегистрирована в феврале. Такой долгий срок разработки препарата эксперт ВОЗ Андрей Демин объяснил тем, что для производства препарата на основе убитого вируса нужно сначала получить живой и соблюсти все меры предосторожности, пишет «Национальная служба новостей».