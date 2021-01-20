Банк «Кольцо Урала» сделал первое заявление по делу генерала МВД

Представители банка заявили, что не участвовали в мошеннических схемах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители банка «Кольцо Урала» (дочерняя структура металлургического холдинга УГМК) не участвовали в мошеннических схемах и не давали взятки полицейским. С таким заявлением выступила пресс-служба банка, который, по данным инсайдеров URA.RU, замешан в уголовном деле с бывшим шефом полиции Екатеринбурга Игорем Трифоновым.

«Для Банка Кольцо Урала важнейшими принципами на протяжении более чем 30-летней деятельности являются четкое выполнение своих обязательств и неукоснительное соблюдение законодательства. Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки. Обыски, о которых написано в данных публикациях, в помещениях банка не проводились», — говорится в сообщении. В банке также уточнили, что намерены защищать репутацию бренда, и оставляют за собой право обращения с исками к СМИ.

Ранее появилась информация, что в офисе банка «Кольцо Урала» прошли обыски. По данным источника URA.RU, следственные действия были связаны со взяткой, вменяемой следственным управлением №4 СК России бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову. По имеющимся данным, обыск был проведен в доме директора по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олега Мелюхова, которого называют модератором упомянутой сделки.

«Кольцо Урала» — один из первых коммерческих банков России, обладатель двузначного номера лицензии Банка России. Занимает 107-е место в рейтинге крупнейших банков России по размеру активов. В конце 2020 года стало известно, что екатеринбургскую финансовую организацию хочет выкупить Московский кредитный банк.