Банк УГМК атаковали контрагенты

Банк «Кольцо Урала» обвинили в использовании «странной» модели кредитования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банк «Кольцо Урала» (дочерняя структура металлургического холдинга УГМК) с конца 2020 года пытаются втянуть в уголовный процесс, связанный с бывшим шефом полиции Екатеринбурга Игорем Трифоновым и экс-зампредом банка Олегом Коноплевым. После обнародования деталей дела заинтересованные лица озвучивали версии о том, что банк якобы не раз являлся участником мошеннических схем. При этом в реальности существует и полярная позиция, которая нашла подтверждение в судебных актах.

История с разбирательствами вокруг «Кольца Урала» началась в 2013 году, когда банк выдал кредит на 592,9 млн рублей компании УК «Терра». Деньги предназначались для покупки и ремонта комплекса зданий «Уралмашзавода» на Машиностроителей, 19, площадью более 11 тыс. кв. м. Поручителем по кредитному договору выступала структура компании «ФОРЭС» — «ФОРЭС-химия», а так же А.С. Шмотьев. Однако позже компания заявляла о фиктивности всех договоренностей и несогласии на поручительство по кредиту. В итоге спустя полтора года стабильных выплат по кредиту УК «Терра» перестала выплачивать долг, и банк пошел в суд с требованием о выплате средств.

Оппоненты банка «Кольцо Урала» через СМИ пытаются дискредитировать его историями о мошеннических схемах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«ФОРЭС» в судах неоднократно пыталась оспорить кредитный договор с «Кольцом Урала», но все инстанции признавали его реальным. Так, в постановлении свердловского арбитражного суда в 2015 году указано, что «ФОРЭС» преследует цель освобождения от обязательств поручителя». Через два года суд следующей инстанции уточнил, что компания не только пытается избежать исполнения обязательств должника по договору поручительства, «но и получение удовлетворения своих требований за счет имущества, приобретенного должником на деньги банка».

Несмотря на однозначность решений суда о несостоятельности данных о мошеннических схемах банка высказывается версия, что в «Кольце Урала» «странная» модель кредитования была использована не раз. Оппоненты банка через СМИ пытаются дискредитировать его историей, которая началась в 2015 году.

Гендиректор другого заемщика банка — ООО «Смартлайн» Владимир Дягилев через СМИ распространяет информацию о том, что его компания получила в конце 2015 года кредит в банке на 354 млн рублей для погашения денежных обязательств компаний, подконтрольных холдингу УГМК. При этом сам Дягилев заявляет о том, что был аффилирован с «Кольцом Урала». По его словам, деньги по фиктивным договорам после поступления на счет были отправлены на подконтрольные компании группы «Тренд» (подставная структура). После этого они вернулись в «Кольцо Урала» в качестве выплат за прошлые кредиты указанной группы.

По одной из версий, деньги по фиктивным договорам были отправлены на подконтрольные компании группы «Тренд», а позже вернулись в «Кольцо Урала» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После полугода стабильной оплаты счетов, компания Дягилева перестала гасить кредит, сославшись на причины «производственного и общеэкономического характера». В итоге банк несколько раз подавал в суд иски о взыскании просроченных платежей, а уже к концу 2016 года Дягилев добровольно ликвидирует ООО «Смартлайн», отказавшись от погашения долга перед банком. В итоге на него завели уголовное дело и весной 2019 года его признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам. Апелляционная и кассационная судебная инстанция подтвердили выводы, указанные в приговоре и оставили его без изменений.

В самом банке отрицают аффилированность с компанией Дягилева и любые связи с группой компаний «Тренд». «Владельцем по закону признается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 25% в капитале юридического лица, либо имеет возможность контролировать его действия. Таким лицом в отношении ООО „Смартлайн“ мог выступать только Дягилев, как единственный участник общества. Фактическое руководство предприятиями, входящими в так называемую группу компаний „Тренд“, осуществлял непосредственно В.М. Дягилев. Лица, являвшиеся руководителями этих предприятий, были номиналами и подтвердили в суде, что действовали по указанию Дягилева», — уточнил URA.RU председатель правления Банка «Кольцо Урала» Александр Зубков.

Его слова подтверждаются и данными из приговора Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении Дягилева. «Свидетели <…>, выступающие руководителями ООО „Уралцветмет“, ООО „Кабельмаш“, ООО „Торум“ <…> указали на фиктивность данных организаций, отсутствие у них реальной хозяйственной деятельности и подконтрольность Дягилеву», — уточняется в документах дела.

На данный момент дело о статусе кредитного договора между «Смартлайн» и «Кольцом Урала» еще рассматривается в арбитражном суде Свердловской области. Ближайшее заседание запланировано 20 января. Банк подал ходатайство о закрытом судебном заседании. По словам Зубкова это связано с тем, что в материалах дела представлено множество документов, в том числе внутренних методик банка, которые являются коммерческой тайной.