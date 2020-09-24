Экс-главе УМВД Екатеринбурга предъявили обвинение

Следственный комитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу, генерал-майор полиции в отставке Игорь Трифонов, а также бывший заместитель председателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев обвиняются в получении и даче взятки, соответственно, в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Также сообщается, что расследование ведет Главное следственное управление СК РФ. Ранее URA.RU сообщало о задержании обоих фигурантов, а также об их аресте: меру пресечения для Трифонова избрал Мещанский суд Москвы, а для Коноплева — Ленинский суд Екатеринбурга.

Коноплев сообщил в суде, что бывший безопасник банка «Кольцо Урала» Александр Куба, давший на него показания (отбывает сейчас четырехлетний срок за мошенничество), должен был ему 2,5 млн рублей, но не хотел отдавать эту сумму. Экс-банкир рассказал также, что Куба приходил к нему вместе с криминальным авторитетом Исаевым для запугивания.