Экс-главе УМВД Екатеринбурга предъявили обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчёт Игоря Трифонова за 2015 год на ЕГД. Екатеринбург, трифонов игорь, володин игорь, ковальковский сергей
Следственный комитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу, генерал-майор полиции в отставке Игорь Трифонов, а также бывший заместитель председателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев обвиняются в получении и даче взятки, соответственно, в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Новость по теме
Арестанта по делу экс-шефа УМВД ждет специзолятор. ВИДЕО

«По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Также сообщается, что расследование ведет Главное следственное управление СК РФ. Ранее URA.RU сообщало о задержании обоих фигурантов, а также об их аресте: меру пресечения для Трифонова избрал Мещанский суд Москвы, а для Коноплева — Ленинский суд Екатеринбурга.

Коноплев сообщил в суде, что бывший безопасник банка «Кольцо Урала» Александр Куба, давший на него показания (отбывает сейчас четырехлетний срок за мошенничество), должен был ему 2,5 млн рублей, но не хотел отдавать эту сумму. Экс-банкир рассказал также, что Куба приходил к нему вместе с криминальным авторитетом Исаевым для запугивания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...