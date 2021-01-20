В Курганской области раскрыли планы по ремонту федеральных трасс

В Курганской области в 2021 году отремонтируют 40 км федеральных трасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В этом году в Курганской области планируют капитально отремонтировать не менее 40 км автодорог федерального значения. На одном из участков предполагается расширение проезжей части с двух до четырех полос, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». В 2020 году в регионе капитально отремонтировано 86 км федеральных трасс.

«В текущем году по Курганской области в программу дорожных работ уже включены 40 км капитального ремонта автодороги Р-254 „Иртыш“, из них 29 км — две полосы движения и 11 км с расширением от двух до четырех полос движения», — говорится в сообщении. Помимо этого, запланирован ремонт дорог протяженностью более пяти километров и капремонт моста через реку Черная. Общая сумма работ составит 3,8 млрд рублей.

Всего в 2020 году в Курганской области обновили 164 км федеральных автодорог, в том числе 86 км — капремонт, 39 км — ремонт и 39 км — устройство слоев износа. Кроме того, отремонтировано шесть мостов, установлен первый в регионе надземный пешеходный переход. На трассе Р-254 «Иртыш» установлено 24 км линий электроосвещения, нанесено 260 тысяч погонных метров дорожной разметки термопластиком. На дорожные работы в 2020 году выделялось 5,6 млрд рублей.

Из-за масштабных ремонтных работ в 2020 году на трассах Челябинской и Курганской областей вводились десятки ограничений, сообщало ранее URA.RU. Единственный в Зауралье надземный переход установили в конце августа. Уже через неделю, 2 сентября, его снес грузовик. В конце октября переход установили снова.