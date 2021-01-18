18 января 2021

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга назначили на новую должность. Инсайд URA.RU подтверждается

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Пресс-конференция, посвященная Общероссийскому форуму «Города России 2030: цифровое будущее». Екатеринбург, ковальчик александр
Александр Ковальчик покинул мэрию Екатеринбурга 15 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик назначен первым заместителем главы Среднеуральска (город-спутник столицы Урала), сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Ковальчик приступит к работе 20 января. В ближайшее время он должен занять пост мэра города, анонсирует инсайдер.

«Ковальчика назначили сегодня, 19 января. После того, как гордума примет отставку [действующего мэра Андрея] Зашляпина, Ковальчик автоматически возглавит город в статусе „и.о.“ — до завершения конкурса на место нового главы», — описал последовательность источник URA.RU. Сам Ковальчик на момент публикации был недоступен для комментариев.

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Источники: вице-мэр Екатеринбурга возглавит город-спутник. Губернатор поставил ему спецзадачу

Он покинул мэрию Екатеринбурга 15 января. С начала 2019 года по декабрь 2020-го Ковальчик работал в статусе первого замглавы города и считался одним из ближайших соратников экс-мэра Александра Высокинского, ушедшего в отставку 22 декабря. 13 января губернатор Евгений Куйвашев сделал Ковальчику предложение о переходе на новое место работы, поставив перед ним задачу навести порядок в муниципалитете.

18 января Андрей Зашляпин написал заявление об увольнении из администрации Среднеуральска. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на внеочередном заседании. По данным агентства, грядущая отставка градоначальника связана с подозрениями в конфликте интересов.

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