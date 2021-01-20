20 января 2021

Раскрыта интрига со следующим спикером думы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Ханты-Мансийск , дума хмао
Фигура спикера думы почти определена, но сюрпризы все еще могут быть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следующим председателем думы ХМАО с высокой долей вероятности станет спикер регионального парламента Борис Хохряков. Он является фигурой, одновременно устраивающей как оппозицию, так и представителей «Единой России», но интрига с личностью спикера может продержаться вплоть до конца лета, считают осведомленные источники URA.RU, попросившие об анонимности.

«Хохрякова хорошо знают все депутаты. Ему удалось наладить отношения со всеми фракциями, представленными в региональном заксобрании, включая КПРФ и ЛДПР. При нем не бывает конфликтов, человек он с опытом», — считает собеседник агентства.

Источник в ЛДПР подтвердил в разговоре с журналистом агентства, что Хохряков на сегодняшний день — самый явный претендент на пост спикера, напомнив, что в 2016 году фракция голосовала за его назначение на должность председателя. В КПРФ на звонки не ответили. Пресс-секретарь Хохрякова Лилия Букаринова от комментариев воздержалась, но источники из окружения Хохрякова объяснили, что интрига с назначением вице-спикера может продержаться вплоть до истечения полномочий действующей думы (выборы пройдут осенью — прим.ред.). Сам Борис Хохряков на звонки не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Бориса Хохрякова рассматривали в качестве политического тяжеловеса, чтобы включить того в предвыборную гонку госдумовской кампании этого года. Но в итоге кандидатом от Востока региона был выбран Вадим Шувалов — экс-мэр Сургута.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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