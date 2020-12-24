Источник: ради кандидата в Госдуму власти ХМАО пошли на хитрость

Шувалов задержится на посту вице-мэра ненадолго Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Экс-мэр Сургута Вадим Шувалов, занявший пост вице-губернатора ХМАО, получил под контроль исключительно те региональные проекты, которые будут исполнены в 2021 году в Нижневартовске и Сургуте. По мнению источника URA.RU, благодаря этой хитрости власть планирует обеспечить Шувалова необходимой для выборов в Госдуму электоральной поддержкой в крупнейших городах региона.

«Шувалов курирует два больших проекта — запуск окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске и запуск сургутского Центра охраны материнства и детства. Оба этих проекта будут сданы в следующем году. Другие направления работы Шувалова тоже беспроблемные — проект „Безопасные и качественные дороги“ и „Русские ярмарки“. Ему специально подобрали такие проекты», — объяснил URA.RU источник в региональном правительстве ХМАО.

По задумке официального Ханты-Мансийска, именно Шувалов, говорит инсайдер агентства, будет главным кандидатом от власти на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №223. В него входят Сургут и Нижневартовск. «В Сургуте у Шувалова узнаваемость хорошая, а в Нижневартовске его никто не знает, но теперь все, что связано со строительством крупнейшей больницы ХМАО, будет связано именно с Шуваловым», — заключает источник URA.RU. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО не стали комментировать информацию инсайдера агентства, обозначив, что исчерпывающие комментарии по должностным обязанностям и курируемым Шуваловым проектам были предоставлены ранее. Дозвониться до Шувалова журналисту URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU писало, что перемещение Шувалова в окружное правительство носит временный характер. Будущее экс-главы Сургута, на самом деле, связано с выборами в Государственную Думу.