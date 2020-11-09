Элиты ХМАО начинают борьбу за кресло депутата Госдумы

На кону депутатский мандат и право представлять интересы ХМАО в нижней палате парламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главная интрига выборов в Государственную думу от ХМАО в 2021 году — отбор кандидатов по одномандатному избирательному округу «Нижневартовский». В центральном исполкоме «Единой России» крайне низко оценивают шансы на переизбрание от этого округа действующего депутата Александра Сидорова. Вопрос лишь в том, кто его заменит, учитывая, что одним из кандидатов может стать авторитетный бизнесмен из Нижневартовска Александр Петерман, крайне неудобный властям.

«Очевидно, что президенту корпорации „Славтэк“ Александру Петерману, если он все же примет решение идти на выборы, необходимо противопоставить крупные фигуры, — считает авторитетный эксперт в выборных процессах, но попросивший об анонимности для объективности. — Такими фигурами могут стать Борис Хохряков (бывший мэр Нижневартовска, а ныне — спикер региональный думы— ред.), или например Алексей Андреев (депутат окружной думы, владелец группы компаний „Автобан“). Могут появиться и другие кандидатуры, имеющие широкую электоральную поддержку», — добавляет эксперт. Андреев не смог прокомментировать эту информацию, сославшись на занятость, а помощник Хохрякова заявил, что не знаком с подобными планами спикера окружной думы.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Политолог Андрей Шуклин допускает, что власти могут разыграть так называемый «сидоровский сценарий». Сидоров занимал руководящие посты в администрации Сургута с 1988 года, сначала являясь главой администрации, а с 1996 по 2010 — мэром. Смысл этой схемы в том, чтобы выдвинуть в качестве кандидатов кого-то из действующих мэров, чьи электоральные позиции высоки.

«Но такого мэра еще нужно найти. Самые заметные кандидатуры — глава Нижневартовска Василий Тихонов, глава Сургута — Вадим Шувалов и мэр Нижневартовского района Борис Саломатин, но тогда встанет вопрос: кем их заменять? (полномочия у всех троих истекают в 2021 году — ред.)», — задается вопросом Шуклин.

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В администрации Нижневартовского района не стали отвечать на вопросы журналиста URA.RU, по поводу будущей карьеры Саломатина, а источник из близкого окружения Нижневартовского мэра рассказал, что Тихонов пока не планирует баллотироваться в Госдуму. В мэрии Шувалова также ничего не знают о планах градоначальника на этот счет.

Еще одной возможной кандидатурой на нынешнее место Сидорова называют Михаила Сердюка. У региональных властей есть рычаги давления на него, как на бизнесмена (де-факто владеет строительным бизнесом), но в Нижневартовске о нем мало кто знает, так что его кандидатура с высокой долей вероятности рассматривается лишь как альтернатива в случае форс-мажора. Сам Сердюк не ответил на звонки журналиста URA.RU.

«Не стоит сбрасывать со счетов и Леонида Симановского. В нынешнем составе думы он представляет Самарскую область, но говорят, что переговоры с ним о том, чтобы выдвигаться от ХМАО, уже подошли к логическому завершению. Он человек системы, как скажут — так и сделает», — считает Шуклин. По номерам телефона Симановского, имеющихся в распоряжении URA.RU, журналисту агентства дозвониться не удалось.

В этом раскладе сил пока малопонятен лишь план самого Петермана. Источник URA.RU в корпорации «Славтэк» говорит, что Петерман публично не озвучивал планы на депутатский мандат, но в 2016 году он уже пытался пройти в российский парламент через 0223 избирательный округ, проиграв тогда как раз Сидорову. Но в начале года стало известно, что Петерман якобы ведет переговоры с Захаром Прилепиным, чтобы возглавить региональное отделение его партии «За правду», но, судя по всему, переговоры сорвались. Источник, близкий к администрации президента, рассказывает, что бизнесмену «из девяностых» с «непрозрачной биографией» не хватило связей и ресурса, чтобы убедить лидера партии — писателя Прилепина — в своих благих намерениях.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Прилепин — бывший омоновец, ветеран чеченской кампании, бывший советник главы Донецкой Народной Республики и заместитель командира батальона спецназа. Для него соседство с Петерманом, которого подозревают в разных странных делах в начале девяностых, неприемлемо. И дело даже не в деньгах, а в репутации», — считает политэксперт. В корпорацию «Славтэк» был направлен запрос, с просьбой озвучить предвыборные планы, но на на момент публикации текста ответ на него не поступил.

Политолог Александр Безделов добавляет, что позиция Петермана в нынешней политической системе одновременно и сильна и слаба. «Он имеет довольно широкую финансовую базу, в том числе в качестве активов вне ХМАО, широкую электоральную поддержку, фактически ведя избирательную кампанию постоянно. Он понимает, что голосов Нижневартовска и района ему недостаточно (в 2016 году в родном Нижневартовске Петерман набрал 31% голосов, а у Сидорова было 25%, но в тоже время Петерман сильно проиграл в Сургуте — ред.) и расширил свою экспансию на Сургут — крупнейший город ХМАО, где, например, стал спонсировать команду КВН. Но людей, которых связывают с криминальным прошлым, а именно такая слава за ним закрепилась, не потерпят в федеральной власти. Но сам он этого, кажется, не понимает», — заключает Безделов.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает, что предстоящее время до выборов в Госдуму может пройти в кулуарных войнах и выборах сторон. При этом не исключаются и информационные вбросы, как за Петермана, так и против него. Но власть будет подчеркнута, по крайней мере, публично, отказываться от любой дискуссии с ним, чтобы не легитимизировать бизнесмена в качестве политика и стороны в переговорах. Тем не менее, никогда не оставляя того без внешних наблюдателей.