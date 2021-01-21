В Москве задержали Любовь Соболь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг за свободу интернета в Москве. Москва, соболь любовь
Любовь Соболь задержана за призывы идти на протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) Любовь Соболь задержана. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Соболь задержали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. Ее доставят в ОМВД „Донской“ в Москве», — заявил адвокат в беседе с ТАСС.

Ранее блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на несанкционированные акции 23 января. Роскомнадзор направил соцсетям «ВКонтакте» и TikTok требования пресекать любые призывы участвовать в этих акциях несовершеннолетних. МВД, в свою очередь, пообещало, что будут наказывать всех, кто призывает идти на протесты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...