В Москве задержали Любовь Соболь

Любовь Соболь задержана за призывы идти на протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) Любовь Соболь задержана. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Соболь задержали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. Ее доставят в ОМВД „Донской“ в Москве», — заявил адвокат в беседе с ТАСС.

Ранее блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на несанкционированные акции 23 января. Роскомнадзор направил соцсетям «ВКонтакте» и TikTok требования пресекать любые призывы участвовать в этих акциях несовершеннолетних. МВД, в свою очередь, пообещало, что будут наказывать всех, кто призывает идти на протесты.