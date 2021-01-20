Посол РФ раскрыл ожидания Москвы от срока Джо Байдена

У России есть конкретный план по развитию отношений с США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские власти надеются на новую главу в российско-американских отношениях с приходом на пост президента США Джо Байдена. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире «России 24».

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава. Новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно же, хочется сегодня сказать, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений», — сказал посол.

По словам Антонова, у России есть конкретная программа развития отношений с Америкой. Он указал, что российская сторона учла допущенные ранее ошибки. При этом посол уточнил, что пока российская сторона нашла «мало позитивного» в выступлениях кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден победил Трампа с перевесом в несколько миллионов голосов. 20 января состоялась инаугурация, Джо Байден стал 46-м президентом Штатов. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне. Он обещал защищать права и свободы американских граждан, бороться с коронавирусом и «соединять общество».