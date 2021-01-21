21 января 2021

Times: власти Японии решили отменить Олимпиаду-2021

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета олимпийского огня. Начало. Екатеринбург., олимпийские кольца, воздушные шары
В Японии хотят отменить Олимпиаду в 2021 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Японии пришли к выводу о необходимости отмены Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны.

«Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом (отмене Олимпиады), но консенсус достигнут. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», — сказал источник. При этом собеседник отметил, что в Токио ищут возможность объявить о решении «без потери лица». После отмены Олимпиады власти Японии намерены бороться за проведение соревнований в 2032 году.

Летняя Олимпиада должна была состояться еще в 2020 году, однако МОК и власти Японии были вынуждены перенести Олимпиаду на 2021 год из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступали многие мировые спортивные организации. Власти Канады и Австралии отказывались отправлять своих спортсменов на соревнования, передает РАПСИ. В результате открытие соревнований было назначено на 23 июля 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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