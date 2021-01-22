Рестораны в России хотят освободить от налога

Мэрия Москвы просит правительство России помочь ресторанам в пандемию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мэрии Москвы выступили с предложением снизить или отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для ресторанного бизнеса. Столичные власти уже озвучили эту идею в правительстве России.

«Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — рассказал РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Чиновник подчеркнул, что Минэкономразвития РФ уже поддержало инициативу.

Ефимов обратил внимание, что во время ограничений из-за коронавируса ресторанный бизнес стал одной из наиболее пострадавших отраслей. И в 2021 году ситуация не улучшится, добавил представитель московской мэрии. По данным Национального рейтингового агентства, малый бизнес в России потерял 2,8 трлн рублей и оборот может продолжить снижаться, пишет агентство Nation News. Вместе с тем, в конце 2020 года в Москве были одобрены заявки на получение субсидий для 36 компаний. Общая сумма поддержки составит почти 770 млн рублей, уточняют «Дни.ру».

Ранее в Госдуме РФ предложили отменить налог на доходы от аренды жилья во время пандемии. Однако в Минфине заявили, что в сложившихся условиях этого сделать невозможно, поскольку для этого не имеется долгосрочных источников.