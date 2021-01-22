Экс-губернатор ЯНАО Кобылкин завел аккаунты в соцсетях

Страницы Дмитрия Кобылкина быстро набирают популярность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший губернатор ЯНАО, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин зарегистрировался в социальных сетях. У политика появились личные страницы в Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Собеседники URA.RU в ямальском истеблишменте связывают это с возможным выдвижением Кобылкина в Госдуму.

«„Единая Россия“ направит проработанные с регионами предложения по корректировке нацпроектов в правительство. Партия в течение февраля проведет их общественное обсуждение по всей стране», — написал свой первый пост Кобылкин. Все аккаунты, судя по дате публикации, зарегистрированы вечером 21 января. На данный момент в соцсети «ВКонтакте» у Кобылкина 233 друга, в «Одноклассниках» — 89, а в Instagram — более 400 подписчиков.

В друзьях и фолловерах у Кобылкина в основном ямальские чиновники. Одними из первых на бывшего шефа подписались губернатор округа Дмитрий Артюхов, мэр Ноябрьска Алексей Романов, вице-спикер заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

«По всем признакам у Кобылкина началась кампания-2021 [в Госдуму]. Выполняет федеральную директиву на наличие соцсетей у депутатов», — поделился близкий к правительству ЯНАО инсайдер. Другой собеседник URA.RU, работавший в администрации Кобылкина, добавил, что раньше экс-губернатор «сторонился такой публичности». Официальные представители чиновника пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Кобылкин, вероятнее всего, станет лидером списка «Единой России» на выборах в Госдуму от ЯНАО, ХМАО, Тюменской и Курганской областей. Другие инсайдеры указывали, что список предлагали возглавить полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву, но он отказался.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот