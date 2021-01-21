Якушеву предложили повести на выборы четыре региона УрФО

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Пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев возглавит списки Югры, Ямала, Тюменской и Курганской областей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев может возглавить объединенный партийный список «Единой России» на выборы в Государственную думу РФ по Тюменской и Курганской областям, ХМАО и ЯНАО. По сообщению знакомого с ситуацией источника URA.RU, такая версия развития событий сейчас активно обсуждается в политтусовке.

«Объединенный список Курганской и Тюменской областей, а также Ямала и Югры должен возглавить Владимир Якушев», — сообщил собеседник агентства. По словам инсайдера, полпред президента в УрФО якобы уже в курсе планов партии, однако от предложения пока отказывается.

Официальные представители полпреда в Уральском регионе данную информацию никак не комментируют. На запрос редакции ответа на момент публикации не поступало.

Ранее источники рассказывали о планах единороссов поставить во главе объединенного списка заместителя секретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина. Тем не менее, представители «Единой России» вообще не комментирует никаких планов по созданию общего для указанных регионов списка.

Предполагается, что единый список может быть создан в интересах Курганской области. Однако этот расклад вызывает опасения югорских партийцев — их регион в таком случае рискует не получить мест в парламенте.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину парламента изберут по партийным спискам, оставшиеся 225 депутатов — в одномандатных округах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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