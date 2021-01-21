Пиарщика отца Сергия арестуют в третий раз

На Всеволода Могучева завели новое административное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские силовики намерены вновь арестовать помощника отца Сергия Всеволода Могучева, и так находящегося под арестом. Об этом URA.RU сообщил адвокат Михаил Толмачев. Полицейские оформили еще один административный протокол на Могучева, в ближайшие дни его вновь будут судить.

«Меня вызвали в спецприемник, где сейчас находится Всеволод — в моем присутствии ему вручат постановление о возбуждении еще одного административного дела, — рассказал агентству Толмачев. — Статья та же самая, (20.1.3. КоАП), но за другой видеоролик. После этого материалы доставят в суд». Заседание суда по ним состоится в ближайшие дни (в течение 48 часов).

По предположению адвоката, аресты Могучева теперь будут следовать один за другим — за каждый опубликованный в соцсетях ролик с проповедями отца Сергия, которые будут признаны экстремистскими. «Его не планируют наказать один раз и отпустить — будут наказывать и наказывать», — пояснил Толмачев. Источники, близкие к следствию по делу Сергия, полагают, что силовики будут держать Могучева под арестом до тех пор, пока он не даст показания на бывшего схиигумена.

Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря и затем арестован на 15 суток за неповиновение полиции. 12 января родные и друзья Могучева планировали встретить его из спецприемника, но в тот же день Октябрьский суд Екатеринбурга вновь арестовал его — на этот раз за экстремизм, назначив ему также 15 суток ареста.