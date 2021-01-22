Умерший депутат от КПРФ голосовал в Госдуме, когда был в коме

Два депутата Госдумы голосовали на заседании, хотя лежали в больницах с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы России от партии КПРФ Ваха Агаев, умерший в сентябре 2020 года от коронавируса, проголосовал в день смерти за принятие восьми законопроектов. При этом зампред фракции Николай Коломейцев подтвердил, что последние дни жизни его однопартиец находился в коме.

67-летний Агаев долгое время был в коме, и 23 сентября скончался в больнице, передает агентство Nation News. Однако в день смерти коммунист успел проголосовать в Госдуме за восемь законопроектов, свидетельствуют данные официальной системы учета и анализа результатов голосования депутатов. На них обратили внимание «Открытые медиа». «Он [Агаев] долго лежал в больнице, ему четыре операции сделали. Умер там», — сообщил зампред партии КПРФ Николай Коломейцев.

Похожая ситуация произошла с депутатом КПРФ Валентином Шурчановым. 74-летний парламентарий умер от коронавируса 18 декабря после трех недель тяжелой болезни. Но в течение месяца, в том числе за два дня до смерти, коммунист голосовал на заседаниях Госдумы.

Коломейцев не смог оперативно объяснить URA.RU ситуацию — на момент публикации материала депутат находился на совещании. Пресс-секретарь Госдумы Елена Виноградова на звонки журналиста не ответила.