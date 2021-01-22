В Кремле предупредили студентов, собирающихся на незаконные акции

По словам Дмитрия Пескова, у каждого вуза своя политика на счет участия в незаконных акциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участие студентов в несанкционированных акциях протеста может являться основанием для реакции со стороны их учебных заведений, вплоть до отчисления. Об этом журналистам на конференц-колле заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений», — цитирует Пескова ТАСС. По его словам, несмотря на то, что посещение данных мероприятий является личным делом студентов, у каждого вуза имеется своя политика на этот счет.

Ранее в МВД пригрозили административной ответственностью за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста 23 января. По словам замминистра внутренних дел Александра Горового, на сегодня все территориальные подразделения полиции готовы к охране общественного порядка.