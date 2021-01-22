ЦБ предупредил о новом виде телефонного мошенничества

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Телефонные мошенники начали представляться служителями закона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Телефонные мошенники теперь начали представляться не сотрудниками банков, а полицией. Об этом предупреждает Банк России.

«Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», — сказано на сайте Центробанка. Под маской полицейских они вынуждают россиян раскрыть информацию о банковских картах и личных данных, объясняет RT. Затем злоумышленники просто похищают деньги со счетов.

В последнее время число таких мошенничеств выросло. ЦБ отмечает, что регулятор не подает ни на кого заявления без согласия клиентов кредитных организаций. Если звонящий заявляет, что инициатором обращения в суд выступил Банк России — это мошенник. Кроме того, сообщать свои данные по телефону не стоит вообще никому, подчеркивает Центробанк.

Распознать таких мошенников на самом деле просто. При возбуждении уголовного дела гражданам обязательно приходит повестка о вызове в полицию, пишет телеканал 360. Также 21 января стало известно о мошенниках, которые продают поддельные вакцины от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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