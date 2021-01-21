Роскачество предупредило о мошенниках, продающих вакцины от COVID

В России пока существуют только отечественные вакцины от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В интернете появились сайты, на которых продают поддельные импортные вакцины от коронавируса. Об этом предупредили представители Роскачества.

В заявлении ведомства указано, что неизвестные мошенники через интернет распространяют зарубежные вакцины. В частности, речь идет о препаратах компаний Pfizer и Moderna. «В Россию эти вакцины пока не поставляются, и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то „вакцину“, никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», — указано в обращении Роскачества.

Представители ведомства не советуют переходить по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковых системах на сомнительные сайты, а также вводить свои данные и приобретать нелегальные вакцины. В Роскачестве напомнили, что в России пока есть только отечественные прививки от COVID.

Российские ученые создали три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Препарат от Центра имени Гамалеи Россия сейчас регистрирует в Евросоюзе, пишет « Утро.ру ». Ранее вирусологи называли разницу между отечественными вакцинами.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и взять пандемию коронавируса под контроль, уточняет агентство Nation News.