Роскачество предупредило о мошенниках, продающих вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, вакцина, гам ковид вак
В России пока существуют только отечественные вакцины от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В интернете появились сайты, на которых продают поддельные импортные вакцины от коронавируса. Об этом предупредили представители Роскачества.

В заявлении ведомства указано, что неизвестные мошенники через интернет распространяют зарубежные вакцины. В частности, речь идет о препаратах компаний Pfizer и Moderna. «В Россию эти вакцины пока не поставляются, и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то „вакцину“, никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», — указано в обращении Роскачества.

Представители ведомства не советуют переходить по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковых системах на сомнительные сайты, а также вводить свои данные и приобретать нелегальные вакцины. В Роскачестве напомнили, что в России пока есть только отечественные прививки от COVID.

Российские ученые создали три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Препарат от Центра имени Гамалеи Россия сейчас регистрирует в Евросоюзе, пишет «Утро.ру». Ранее вирусологи называли разницу между отечественными вакцинами.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и взять пандемию коронавируса под контроль, уточняет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...