Соцсети начали удалять призывы к участию в незаконных акциях

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, скайп, инстаграм, мессенджеры, приложения для телефона
Соцсети отчитались об удалении от 38 до 50% всего незаконного контента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальные сети начали удалять призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Основанием для этого послужили требования Роскомнадзора.

«Социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях», — сообщили представители Роскомнадзора. В частности, по информации ведомства, на сегодняшний день администрации «ВКонтакте» и YouTube удалили половину всего выявленного незаконного материала, Instagram — 17%.

Площадка TikTok отчиталась об удалении 38% всей незаконной информации. Однако, по словам представителей Роскомнадзора, в данной соцсети продолжается наибольшая активность по вовлечению подростков в подобные мероприятия.

Ранее политолог Алена Август призвала региональных чиновников, ответственных за внутреннюю политику, активнее использовать TikTok в своей работе. По ее словам, таким образом можно уберечь подростков от участия в несанкционированных акциях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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