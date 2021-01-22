Соцсети начали удалять призывы к участию в незаконных акциях

Социальные сети начали удалять призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Основанием для этого послужили требования Роскомнадзора.
«Социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях», — сообщили представители Роскомнадзора. В частности, по информации ведомства, на сегодняшний день администрации «ВКонтакте» и YouTube удалили половину всего выявленного незаконного материала, Instagram — 17%.
Площадка TikTok отчиталась об удалении 38% всей незаконной информации. Однако, по словам представителей Роскомнадзора, в данной соцсети продолжается наибольшая активность по вовлечению подростков в подобные мероприятия.
Ранее политолог Алена Август призвала региональных чиновников, ответственных за внутреннюю политику, активнее использовать TikTok в своей работе. По ее словам, таким образом можно уберечь подростков от участия в несанкционированных акциях.
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