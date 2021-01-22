Телефонным мошенникам помогают сами сотрудники банков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полная осведомленность телефонных мошенников о своих жертвах связана с несовершенством системы безопасности российских банков. Кроме того, в стране развита целая сеть, занимающаяся вербовкой сотрудников финансовых организаций для последующего слива информации о клиентах. Об этом URA.RU рассказали ведущие российские хакеры.

«Если касаться самого хакинга, то в банковских системах есть уязвимые места. Несмотря на то, что банки беспокоятся о безопасности баз данных, программирование — довольно сложная наука. И если мы где-то даже один символ упустим в программном коде, это приведет к сбою всего кода», — отметил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Эксперт добавил, что найденные хакерами уязвимости в клиентских базах зачастую продаются на черном рынке для дальнейшего использования.

Кроме программных уязвимостей мошенники для доступа к информации о клиенте пользуются и услугами самих сотрудников банков, рассказал агентству хакер Александр Варской. «Это непосредственно сам пробив изнутри банка. Это сотрудники банка, которых целая сеть. Таких форумов в рунете существует некоторое количество, но количество пользователей в них — несметное. Там есть дельцы, которые занимаются поисками сотрудников различных банков. Для чего они нужны? Чтобы проводить работу по точечному пробиву», — подчеркнул хакер.

По словам Сергея Вакулина, в настоящее время банки все чаще прибегают к дополнительным мерам защиты и вводят для своих сотрудников систему доступа к базам данных по специальному идентифицирующему их USB-брелоку. Однако, по-прежнему в некоторых случаях сотрудников, «сливающих» информацию, сложно отследить.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новых способах мошенничества. По информации финансового регулятора, клиентам банков звонят незнакомые люди и представляясь сотрудниками полиции сообщают, что на них заведено уголовное дело. Таким образом у клиентов выманивают все личные данные и информацию с банковских карт.