Школьники в регионах могут лишиться возможности качественно готовиться к ЕГЭ (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поступить в престижные столичные вузы для выпускников школ из регионов России станет проблемой. Об этом URA.RU заявили учитель истории, член совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова и учитель обществознания, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России -2018» Алихан Динаев.

В 2022 году для выпускников школ планируют внедрить практические задания по ЕГЭ, сообщила ранее директор ФИПИ Ольга Котова. Эти дети с первого класса учились по современным школьным стандартам, уточнила она.

«Репетиторы еще больше будут брать, потому что им придется домой пробирки покупать, чтобы дети ручками это все готовили. Я не могу поверить, что это будет на уроках. Это приведет к тому, что москвичи, питерцы, екатеринбуржцы будут конкурентоспособны. А дети из провинций будут смотреть YouTube и учиться на визуальных образах. Обидно за них», — говорит Шарова.

Учительница отмечает, что оборудования в региональных школах мало. Обычно его достают перед ЕГЭ и убирают после. Также будет и с материалами для подготовки к практическим заданиям по ЕГЭ. А значит, в учебное время дети не смогут проводить нужные опыты. Об этом же говорит и Динаев. Он отмечает — ученикам сельских школ станет сложнее пробиться в столичные вузы.

«Главную проблему я вижу в неравенстве, существующем в российских школах. Сейчас меня беспокоит вопрос, смогут ли дети в сельских школах, не самых новых, современных и богатых, должным образом подготовиться к практическим элементам в ЕГЭ. Это может усложнить путь в столичные вузы для учеников сельских школ», — объяснил Динаев.

Он отметил, что уровень обеспечения может отличаться и в городах. Однако у детей из мегаполисов есть научные центры, где они могут получить больше знаний, напомнила Шарова.