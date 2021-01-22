22 января 2021

В Госдуме предложили сажать в тюрьму за призывы к митингам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над Алексеем Навальным. Москва, протест, плакат
За склонение подростков к участию в незаконных акциях хотят ввести уголовное наказание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за склонение несовершеннолетних к участию в незаконных митингах. Законопроект разработал депутат Госдумы Евгений Марченко.

Законопроектом предполагается внесение изменений в статью 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). «В проекте закона предусмотрено до пяти лет лишения свободы за вовлечение подростков в незаконные митинги и до десяти лет лишения свободы — за их склонение к организации массовых беспорядков», — передает РИА «Новости» содержание документа.

Парламентарий отметил, что сейчас из-за участия подростков в протестах страдают их семьи — родители несут административную ответственность «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дисциплинарные меры предусмотрены и для руководства учебных заведений, где учатся подростки.

За привлечение подростков к участию в незаконных митингах сейчас также предусмотрена административная ответственность. Для граждан штрафы составляют 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч.

Ранее в МВД и Генпрокуратуре пригрозили административной ответственностью за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста 23 января, напоминает агентство Nation News. Тем временем на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Хабаровске начались задержания участников. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на несанкционированную акцию, пишет «Национальная служба новостей».

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