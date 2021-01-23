В Москве задержана Юлия Навальная. Фото

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Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, навальная юлия
Юлия Навальная написала, что находится в автозаке Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Жена блогера Алексея Навального Юлия задержана в Москве. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Навальная выложила фотографию, в подписи к которой извинилась за плохое качество снимка. «Очень плохой свет в автозаке», — написала она.

23 января в России проходят акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — «делу Ив Роше».

Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за того, что у блогера не было объективных причин пропускать явку в правоохранительных органах. О завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре, однако он продолжил оставаться в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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