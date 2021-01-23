В РПЦ пригрозили протодиакону Кураеву отлучением от церкви

Андрей Кураев ни разу не явился в суд Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Протодиакона Андрея Кураева, которого лишили сана церковным судом Московской городской епархии, могут отлучить от церкви. Об этом сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от церкви», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24». Он отметил, что Кураев своей клеветой отталкивает людей от бога и от религии, и от церкви. Иларион подчеркнул, что у протодиакона были месяцы на раздумья о собственной судьбе и он ни разу не явился на суд. При этом митрополит выразил надежду, что священнослужитель покается.

Епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Причиной стало оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина в блоге. Также он якобы обвинял Русскую православную церковь в «организации раскола». Сам Кураев заявлял, что не собирается идти в суд, поскольку не понимает, в чем его обвиняют, пишет «Национальная служба новостей».