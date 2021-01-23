Больные COVID пришли на митинг в поддержку Навального в Москве

Граждане нарушили режим карантина и самоизоляции из-за несогласованного митинга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве на несогласованный митинг в поддержку блогера Алексея Навального пришли зараженные коронавирусом россияне. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«По данным приложения „Социальный мониторинг“, на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — говорится в сообщении. Отмечается, что факты нарушения карантина и самоизоляции в отношении этих граждан зафиксировали.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не участвовать в незаконном митинге 23 января из-за угрозы распространения коронавируса, пишут «Дни.ру». Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой напомнил, что за призывы к участию в несанкционированных акциях будут привлекать к административной ответственности.

Алексея Навального за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» задержали в аэропорту Шереметьево. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Его много раз предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.