23 января 2021

NYT: власти США покупают базы данных для слежки за людьми

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Управление Минобороны США покупает коммерческие базы данных в своих целях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разведывательное управление Минобороны США (РУМО) покупает базы данных для слежки за людьми без ведома суда. Об этом сообщается в материале The New York Times.

В статье приводятся данные, которые РУМО предоставило сенатору-демократу от штата Орегон Рону Уайдену. «РУМО по большей части покупает и использует сведения о месторасположении [людей] для проведения расследований в отношении иностранцев за рубежом», — говорится в статье.

В документах сообщается, что ведомство занимается этим в течение последних двух с половиной лет. Зафиксировано пять таких случаев. Базы данных формируются на основе информации, собираемой приложениями для смартфонов в коммерческих целях. При этом для получения сведений о перемещениях людей американские власти, согласно закону, должны получать разрешение суда. Однако сотрудники РУМО обходят эту деталь, используя лазейку в законе.

Сенатор Уайден, по данным газеты, считает недопустимой возможность такого простого приобретения данных о гражданах США. Он намерен добиваться ужесточения соответствующих законов. В материале не уточняется, какие расследования, касающиеся граждан других государств, проводит РУМО.

Ранее власти США заявили, что намерены продлить договор СНВ-3 с Россией на пять лет, передает «Национальная служба новостей». Срок действия нынешнего документа истекает в феврале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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