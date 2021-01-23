NYT: власти США покупают базы данных для слежки за людьми

Разведывательное управление Минобороны США (РУМО) покупает базы данных для слежки за людьми без ведома суда. Об этом сообщается в материале The New York Times.
В статье приводятся данные, которые РУМО предоставило сенатору-демократу от штата Орегон Рону Уайдену. «РУМО по большей части покупает и использует сведения о месторасположении [людей] для проведения расследований в отношении иностранцев за рубежом», — говорится в статье.
В документах сообщается, что ведомство занимается этим в течение последних двух с половиной лет. Зафиксировано пять таких случаев. Базы данных формируются на основе информации, собираемой приложениями для смартфонов в коммерческих целях. При этом для получения сведений о перемещениях людей американские власти, согласно закону, должны получать разрешение суда. Однако сотрудники РУМО обходят эту деталь, используя лазейку в законе.
Сенатор Уайден, по данным газеты, считает недопустимой возможность такого простого приобретения данных о гражданах США. Он намерен добиваться ужесточения соответствующих законов. В материале не уточняется, какие расследования, касающиеся граждан других государств, проводит РУМО.
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