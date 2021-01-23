23 января 2021

Пушков заявил, что американцы разочарованы командой Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Ситуация в США будет ухудшаться, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда нового президента США Джо Байдена пришла к власти в сложнейшей ситуации. Граждане страны будут разочаровываться в обновленном составе власти. Такое мнение выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Разочарование в этой администрации будет нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины», — написал Пушков в Telegram.

Такое положение дел Пушков назвал гремучей смесью. По мнению сенатора, внутриполитическая ситуация в США будет усложняться.

Ранее Пушков делал прогнозы о дальнейшей судьбе Украины. По его мнению, страну ждет провинциализация из-за отказа от использования русского языка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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