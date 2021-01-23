Вирусолог открыл необычную проблему массовой вакцинации от COVID

При бессимптомном заражении вакцина может вызвать непредсказуемую реакцию, предполагает Сергей Нетесов Фото: Илья Московец © URA.RU

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При вакцинации от COVID есть пятидневный период, когда потенциальная опасность прививки не изучена. В этот промежуток реакция организма на вакцину неизвестна, прививка может усилить действие вируса. С предупреждением в беседе с URA.RU выступил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов.

«Человек может быть заражен и, не зная об этом, сделать прививку. А симптомы проявятся после. Здесь многое зависит от стадии бессимптомного инфицирования. В этот период ситуация неопределенная, поскольку такое событие — редкость. Заболевание может пойти либо вообще незаметно, либо более тяжело», — заявил URA.RU Нетесов.

Получить ответ на этот вопрос ученым мешает вопрос этики, добавил он. «Для этого нужно взять группу людей, намеренно заразить их вирусом и в разное время прививать им вакцину. Такой эксперимент невозможен, он крайне неэтичен. Но для того, чтобы такую ситуацию максимально исключить, врачи спрашивают прививаемого об его самочувствии, об его недавних контактах с больными коронавирусом», — подчеркнул Нетесов.

Но вакцинация при бессимптомном заражении не только не вызовет осложнений, но и усилит иммунный ответ, заверил URA.RU вирусолог и один из разработчиков вакцины «Спутник V» Анатолий Альтштейн. «Не стоит переживать. Если симптомов нет, то ничего страшного не будет. Вакцина усилит иммунный ответ и не вызовет патологий», — сказал Альтштейн.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала во второй половине января. С поручением прививать всех россиян выступил президент России Владимир Путин. При этом решение о прививке принимают сами граждане.