Александр Большунов не сдержал эмоций после финиша Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский лыжник Александр Большунов на этапе Кубка мира после финиша врезался в финского спортсмена Йони Мяки. Этот инцидент попал в прямую трансляцию гонки.

«Какого черта, Большунов?», — написал пользователь Twitter Eemeli, прикрепив видео с инцидентом. Когда Большунов и Мяки выехали на финишную прямую, финский спортсмен подрезал россиянина, оставив его на третьем месте. Уже после финиша Большунов врезался в соперника. Из-за этого российскую команду дисквалифицировали, пишет РИА «Новости». Победу в гонке одержала команда Норвегии.

10 января Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 километров на финальном этапе многодневки «Тур де Ски». При этом в одной из гонок спортсмены из России взяли весь пьедестал 15-километрового этапа, передает агентство Nation News. Всего в «Тур де Ски» Большунов выиграл пять гонок. Это позволило ему занять первое место в общем зачете и выиграть престижный чемпионат.