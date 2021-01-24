Тюменский лыжник Большунов устроил потасовку на этапе Кубка мира. Видео

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, большунов александр
Александр Большунов не сдержал эмоций после финиша Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский лыжник Александр Большунов на этапе Кубка мира после финиша врезался в финского спортсмена Йони Мяки. Этот инцидент попал в прямую трансляцию гонки.

«Какого черта, Большунов?», — написал пользователь Twitter Eemeli, прикрепив видео с инцидентом. Когда Большунов и Мяки выехали на финишную прямую, финский спортсмен подрезал россиянина, оставив его на третьем месте. Уже после финиша Большунов врезался в соперника. Из-за этого российскую команду дисквалифицировали, пишет РИА «Новости». Победу в гонке одержала команда Норвегии.

10 января Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 километров на финальном этапе многодневки «Тур де Ски». При этом в одной из гонок спортсмены из России взяли весь пьедестал 15-километрового этапа, передает агентство Nation News. Всего в «Тур де Ски» Большунов выиграл пять гонок. Это позволило ему занять первое место в общем зачете и выиграть престижный чемпионат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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