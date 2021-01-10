Тюменский лыжник Большунов победил в чемпионате «Тур де Ски»

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, большунов александр
Александр Большунов завершил последний маршрут за 32 минуты и 54 секунды Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 километров на финальном этапе многодневки «Тур де Ски». В общем зачете уралец занял первое место. Соревнования завершились 10 января в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Большунов завершил финальный маршрут за 32 минуты и 54 секунды. «Рад выиграть „Тур де Ски“ второй год подряд, это огромная честь, такая большая гонка. „Тур“ прошел на одном дыхании», — цитирует Большунова ТАСС. Всего на нынешнем «Тур де Ски» Большунов выиграл пять гонок и занял первое место в общем зачете чемпионата.

Первое место в заключительном заезде занял россиянин Денис Спицов. Он завершил заезд за 32 минуты и 41 секунду. В общем зачете чемпионата он занял третье место.

В январе прошлого года Большунов взял золото в гонке на этапе Кубка мира по лыжном спорту в Чехии. Он стал первым спортсменом из России, выигравшим общий зачет Кубка мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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