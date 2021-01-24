Врачи объяснили, чем опасен отказ от второй прививки от COVID

Побочные эффекты от прививки от коронавируса могут проявиться после любого этапа вакцинации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если не поставить вторую часть двухкомпонентной вакцины «Спутник V», то человек рискует заболеть коронавирусом из-за низкого уровня антител. Таким мнением с URA.RU поделились врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев и иммунолог Валерий Черешнев.

«Первая вакцинация необходима, но без второй бустерной дозы эффективность будет очень низкая», — сказал Щепеляев. Он объяснил, что первая прививка основная, а вторая дополнительная. Она нужна для увеличения эффективности. Специалист отметил, что это классический вариант вакцинации.

Валерий Черешнев согласился, что при отказе от второй прививки повышается риск заразиться коронавирусом. Он также пояснил, что побочные эффекты могут появиться после любого из этапов вакцинации. «Может первая хорошо пойти, а вторая с ломотой, температурой и наоборот», — отметил иммунолог. Специалист напомнил, что максимальный уровень антител у человека появится только через три недели после повторной вакцинации.

Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов объяснил, что в течение трех недель после первой прививки число антител в организме поднимается до пика, примерно к 17-м суткам, и пробыв на этом показателе два-три дня начинает падать. Тогда и нужно проходить второй этап вакцинации. Терапевт Надежда Чернышева посоветовала перед прививкой посетить своего лечащего врача, пишет агентство Nation News. По мнению медика, визит поможет правильно подготовиться к процедуре.