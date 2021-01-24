24 января 2021

Дава впервые прокомментировал разрыв с Бузовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дава впервые сделал публичное заявление после разрыва с Ольгой Бузовой Фото: Instagram Давида Манукяна

Рэпер Дава (Давид Манукян) назвал отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой пройденным этапом. Это его первое публичное заявление после расставания.

«К сожалению, это жизнь. Все, что начинается, то может и закончиться. К сожалению, это был пройденный этап», — заявил Манукян в эфире телеканала «Россия 1», на шоу «Танцы со звездами». Он также добавил, что пришел танцевать, а не обсуждать личную жизнь.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова рассталась с рэпером через две недели после свадьбы на Мальдивах. Певица призналась, что не понимает поступков своего бывшего возлюбленного, и отметила, что он «творит страшные вещи». Сразу после разрыва на Манукяна обрушилась волна критики от поклонников Бузовой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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