Источник: жену экс-мэра в Пермском крае обвинили в мошенничестве

Уголовное дело в отношении обвиняемых будет направлено в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жена экс-главы Чердынского городского округа Андрея Ламанова Татьяна предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Ламанова проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Супруга экс-мэра являлась исполнительным директором коммерческой организации «Лесоматериалы». В 2018 году фирма получила деньги из местного бюджета на расчистку дорог, но контракт в полной мере не исполнила.

«Бывший исполнительный директор общества [Ламанова] совершила мошенничество, путем обмана и злоупотреблением доверия, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Ей предъявлено обвинение по статье мошенничество (ч. 5 ст. 159 УК РФ)», — пояснил источник. Он уточнил, что обвинение по аналогичной статье предъявлено и директору данного общества. Его фамилия не уточняется. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Ущерб от действий предпринимателей, причиненный бюджету Чердынского округа, оценен в 500 тысяч рублей. Обвиняемые признали вину в полном объеме и согласились погасить причиненный местной казне ущерб.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе прокуратуры Пермского края URA.RU не удалось, агентство направило запрос. В ООО «Лесоматериалы» не ответили на звонок корреспондента агентства. Ламанов занимал пост главы Чердынского округа (ранее района) с 2013-го по октябрь 2020 года. Он покинул должность на фоне расследования данного уголовного дела.