В центре Кургана на месяц перекроют дорогу

Участок улицы Кравченко будет закрыт с 26 января по 26 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение автомобилей на участке улицы Кравченко в Кургане будет закрыто на месяц с 26 января из-за аварии на сетях канализации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с устранением аварийной ситуации на сетях канализации будет закрыто движение всех видов автотранспорта на пересечении улиц Кравченко и Сибирская до жилого дома №23 по улице Кравченко», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Аварийные бригады будут выполнять работы с 9:00 26 января до 21:00 26 февраля.

Для обеспечения работы канализационных сетей на ремонтируемом участке установят временную перекачивающую станцию. Ограничивать водоснабжение в расположенных поблизости домах не планируется. Курганским водителям рекомендуют заранее продумать маршруты объезда.

В Кургане из-за плохого состояния сетей происходит большое количество коммунальных аварий. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках производственной программы «Водного Союза» на ремонт сетей водоснабжения и канализации в 2021 году планируют направить 150 млн рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее.