Disney заблокировала культовые мультфильмы из-за расизма

Взрослые перед просмотром мультфильмов увидят предупреждение о расовых стереотипах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ряд культовых мультфильмов компании Disney больше недоступен для просмотра детям до семи лет на стриминговом сервисе Disney+. Решение принято студией из-за демонстрации в мультфильмах расовых стереотипов.

«Родители шокированы решением Disney+ лишить детей до семи лет просмотра „расистских“ „Питера Пена“, „Дамбо“ и „Котов-аристократов“», — пишет The Sun. Все эти мультфильмы были выпущены еще в XX веке.

Мультфильмы, доступ к котором ограничила студия, содержат в себе негативные образы о культурах и расах, отметили в Disney. Картины по-прежнему доступны для просмотра людьми старше семи лет, однако они сопровождаются предупреждениями о наличии расовых стереотипов.

Ранее Disney отложила премьеры крупных проектов из-за пандемии. В числе картин, прокат которых сдвинулся, оказались фильмы «Черная пантера» и «Капитан Марвел».