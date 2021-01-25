Гинцбург объяснил особые требования «Спутника V» к онкобольным

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, спутник v, гам-ковид-вак
В инструкции вакцины предупредили о риске препарата для онкобольных Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рекомендации по применению вакцины от коронавируса «Спутник V» для онкобольных не связаны с вопросами безопасности препарата. Об этом заявил глава Центра Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург.

Ранее появилась информация о том, что российский препарат «Спутник V» следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями. В инструкции объясняется это «недостатком информации» о вакцинации.

«Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины „Спутник V“, а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, которые могут снижать иммунную функцию», — заявил Гинцбург РБК. По его словам, для таких пациентов прививка от инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, может быть менее эффективной. При этом запрета на иммунизацию онкобольных нет, поэтому решение о вакцинации должен принимать лечащий врач для каждого пациента, уточняет «Национальная служба новостей».

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с 18 января. Врачи предупреждают, что после прививки три дня не рекомендуется употреблять алкоголь, заниматься спортом и принимать горячую ванну, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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