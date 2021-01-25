Путин пообещал десятки тысяч новых бюджетных мест в вузах России

В российских вузах будет увеличено количество бюджетных мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.
«В России будет создано еще 34 тысячи бюджетных мест в вузах», — сказал Путин во время встречи со студентами. Глава государства отметил, что большинство мест будет создаваться в региональных вузах. Кроме того, увеличение числа бюджетных мест позволит претендовать на бесплатное обучение 60% выпускников школ.
Дистанционное обучение в вузах является вынужденной мерой из-за коронавируса, отметил Путин. По его словам, стабилизация эпидобстановки позволяет постепенно возвращать образование в очный формат.
Ранее глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что в 2021 году вузы собираются вводить вступительные экзамены по многим направлениям. По его словам, результаты ЕГЭ будут восприниматься приемными комиссиями как формальность.
Подписывайтесь на URA.RU в