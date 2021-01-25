Путин пообещал десятки тысяч новых бюджетных мест в вузах России

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Владимир Путин на заводе
Новые бюджетные места будут отданы в основном региональным вузам, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российских вузах будет увеличено количество бюджетных мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

«В России будет создано еще 34 тысячи бюджетных мест в вузах», — сказал Путин во время встречи со студентами. Глава государства отметил, что большинство мест будет создаваться в региональных вузах. Кроме того, увеличение числа бюджетных мест позволит претендовать на бесплатное обучение 60% выпускников школ.

Дистанционное обучение в вузах является вынужденной мерой из-за коронавируса, отметил Путин. По его словам, стабилизация эпидобстановки позволяет постепенно возвращать образование в очный формат.

Ранее глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что в 2021 году вузы собираются вводить вступительные экзамены по многим направлениям. По его словам, результаты ЕГЭ будут восприниматься приемными комиссиями как формальность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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