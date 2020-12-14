Бастрыкин проследит за жалобой из Кургана на коррупцию в мэрии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу жительницы Кургана Фото: Официальный сайт Президента РФ

Жалоба курганского предпринимателя на возможные коррупционные действия мэрии попала в центр внимания председателя СУ СК России Александра Бастрыкина. Главный следователь взял ситуацию на контроль. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров знакомых с ситуацией и предоставивших копии документов.

В региональное СУ СК направлено письмо. «Для организации рассмотрения обращения [ФИО предпринимателя] о возможно неправомерных действиях сотрудников администрации Кургана и АО „Курганский центральный рынок“ (установлен „Особый контроль Председателя“)», — указано в документе.

В нем также говорится, что областной СК до 16 декабря должен сообщить в Москву о результатах рассмотрения предыдущих обращений заявителя. Эти сведения будут указаны в докладе председателю Следственного комитета.

Обращение касалось павильона на Некрасовском рынке, который заставляют убрать. Владелица павильона вступила в конфронтацию с мэрией и организатором ярмарки на Некрасова — АО «Курганский центральный рынок».

В августе павильон подожгли. По информации пресс-службы областного УМВД, по факту поджога полиция проводит расследование. Предприниматель обращалась в УФАС, которая признала, что соглашение администрации и АО заключено незаконно и это уже не впервые.

«Заключением данных соглашения администрации Кургана может быть причинен материальный ущерб. Считаю, что данное обстоятельство должно быть проверено», — написала в обращении к Бастрыкину предприниматель.

В пресс-службу СУ СК России по Курганской области и в мэрию направлены запросы. В ведомствах пообещали прокомментировать позднее.