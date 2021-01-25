Путин назвал справедливой критику ЕГЭ

Президент РФ назвал плюсы и минусы ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Критика Единого государственного экзамена (ЕГЭ) справедлива, но у такой системы есть и плюсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами.

Ранее руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков сообщил URA.RU, что в 2021 году вузы будут вводить вступительные экзамены, игнорируя ЕГЭ. А сама система Единого госэкзамена показывает свою несостоятельность и ее могут отменить в ближайшие годы.

Путин отчасти согласился с этим утверждением. «Система ЕГЭ вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что ЕГЭ с каждым годом модернизируется и при поступлении в вуз применятся смешанная система: кроме итогов ЕГЭ, учитываются результаты олимпиад и собеседований.

Путин нашел и плюсы в ЕГЭ. В частности, экзамен дает возможность поступать в ведущие вузы страны выпускникам из регионов.

С требованием отмены ЕГЭ ранее выступали депутаты Госдумы, пишет «Национальная служба новостей». Учителя также требуют изменить выпускные экзамены в школах. Однако директор лицея №369, член регионального штаба ОНФ в Петербурге Константин Тхостов считает, что инициативы, которые просачиваются в сбалансированную систему образования, нарушают спокойствие учеников и отвлекают их от учебного процесса, пишет « Федеральное агентство новостей ».