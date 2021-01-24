Источник: спикер думы Кунгура открестился от «Единой России»

После объединения Кунгура и Кунгурского района будет сформирована новая думу Кунгурского муниципального округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Кунгурской городской думы (Пермский край) Андрей Подосенов дистанцировался от «Единой России», членом которой является. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Подосенов собрался идти на выборы в думу Кунгурского муниципального округа в качестве самовыдвиженца.

«Подосенов сначала сказал всем, что не пойдет на выборы и в праймериз не будет участвовать. А после праймериз („Единая Россия“ провела их в Кунгуре 20 января — прим. ред.) уже решил идти самовыдвиженцем», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Подосенов якобы уже начал сотрудничество с оппозиционными силами, хотя еще несколько дней назад был выборщиком на праймериз и голосовал за будущих кандидатов.

Сам Подосенов в беседе с корреспондентом URA.RU отрицает свое дистанцирование от «Единой России». Он заявил, что просто не принял окончательное решение по участию в выборах. Поэтому отказался от участия в праймериз, чтобы не подводить партию в случае, если она поддержит его. Секретарь пермского реготделения «Единой России» на звонок URA.RU не ответил, в пресс-службе отделения партии обещали разобраться в ситуации и после этого предоставить комментарий.

Выборы в думу нового Кунгурского муниципального округа пройдут в апреле. Ожидается, что к ним будет приковано особое внимание со стороны администрации президента РФ и ЦИК России: пока это единственные полноценные выборы в стране, которые пройдут до Единого дня голосования в сентябре.