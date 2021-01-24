Власти ЯНАО рассказали, где будут массово прививать от COVID

В ЯНАО подготовили 59 пунктов для вакцинации от коронавируса. Помимо медицинских учреждений, их организовали в зданиях окружных и муниципальных служб. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«По поручению губернатора Ямала, во всех прививочных пунктах, в том числе мобильных, созданы все условия для того, чтобы процесс вакцинации был комфортным и удобным. Предусмотрены место для отдыха после процедуры, удобная навигация, наличие разъяснительной информации. Места для хранения вакцины оборудованы с учетом строгих требований», — сообщает пресс-служба на сайте правительства.
Еще одно требование к помещениям — это отдельный вход. URA.RU подготовило выборочный список пунктов для вакцинации от коронавируса в ЯНАО:
- молодежный центр администрации в Салехарде.
- культурно-развлекательный комплекс в Красноселькупе
- дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое
- дом культуры «Нефтяник» в Губкинском
Ожидается, что 19900 доз вакцины на Ямал поступят уже в феврале. Те, кто записался заранее, смогут поставить прививку первыми. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске началась предварительная запись желающих пройти вакцинацию.
Подписывайтесь на URA.RU в