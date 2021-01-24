24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Власти ЯНАО рассказали, где будут массово прививать от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, ампула, коронавирус, гам-ковид-вак
59 пунктов вакцинации оборудовали в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО подготовили 59 пунктов для вакцинации от коронавируса. Помимо медицинских учреждений, их организовали в зданиях окружных и муниципальных служб. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«По поручению губернатора Ямала, во всех прививочных пунктах, в том числе мобильных, созданы все условия для того, чтобы процесс вакцинации был комфортным и удобным. Предусмотрены место для отдыха после процедуры, удобная навигация, наличие разъяснительной информации. Места для хранения вакцины оборудованы с учетом строгих требований», — сообщает пресс-служба на сайте правительства.

Еще одно требование к помещениям — это отдельный вход. URA.RU подготовило выборочный список пунктов для вакцинации от коронавируса в ЯНАО:

  • молодежный центр администрации в Салехарде.
  • культурно-развлекательный комплекс в Красноселькупе
  • дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое
  • дом культуры «Нефтяник» в Губкинском

Ожидается, что 19900 доз вакцины на Ямал поступят уже в феврале. Те, кто записался заранее, смогут поставить прививку первыми. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске началась предварительная запись желающих пройти вакцинацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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